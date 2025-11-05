logo pulso
SLP arranca con éxito JNP-2025

La delegación potosina tuvo sobresaliente actuación en artes marciales

Por Romario Ventura

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
SLP arranca con éxito JNP-2025

Con una destacada actuación en la disciplina de artes marciales populares, la delegación de San Luis Potosí tuvo un arranque exitoso en los Juegos Nacionales Populares 2025, al conquistar un total de 10 medallas, distribuidas en una de oro, seis de plata y tres de bronce.

El esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las y los jóvenes potosinos quedaron reflejados desde el primer día de competencia, donde Natalia Fernández Rodríguez brilló al obtener la medalla de oro en la categoría Combate Femenil 2013-2015 +40Kg a 45Kg, resultado que colocó a San Luis Potosí entre los protagonistas del certamen nacional.

En tanto, las medallas de plata fueron conseguidas por Sofía Victoria Gómez Zamudio, en Combate Femenil 2011-2012 +45Kg -50Kg; Lizbeth Gabriela Toro Huitrón, en la categoría 13-14 años principiantes Arma Larga; y Ana Ximena Ahumada Ayala, en Formas Avanzados 13-14 años Arma Larga. En la rama varonil, Joshua Horestes tuvo una sobresaliente participación al obtener dos preseas de plata en Formas Principiante Varonil 13-14 años, tanto en Arma Corta como en Arma Larga; mientras que Chris Ángel Cortés Hernández completó la cosecha plateada al lograr el segundo lugar en Combate Varonil Principiante 10-12 años 35-40Kg.

Por su parte, las medallas de bronce fueron logradas por Priscila Roque Morales, en Combate Femenil Principiante 2011-2012 40Kg-45Kg, y nuevamente por Lizbeth Gabriela Toro Huitrón, quien subió al pódium en dos ocasiones más, al quedarse con el tercer lugar en Manos Libres y Arma Corta.

