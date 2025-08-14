SLP destaca en la Youth League

La delegación potosina de karate destacó internacionalmente al obtener cinco medallas en la Youth League Monterrey 2025, competencia de la serie mundial juvenil organizada por la World Karate Federation (WKF) que reunió a 887 atletas de 53 países.

Las preseas de plata fueron para Aylin Yamilet Reyna Cano en la categoría U21 femenino -55 kg y Eder René López Ibarra en cadete masculino +70 kg. En bronce se colocaron André Salvador Rebolledo Bravo (junior masculino -61 kg), Valeria Linett Juárez Martínez (junior femenino +66 kg) y Ricardo Isaac Muñiz Rodríguez (U14 masculino -50 kg).

Otros karatecas potosinos y potosinas que participaron en el evento fueron Dafne Hernández, Alexander Juárez, Julieta Reyna, Orlando Reyna, Rubén Sánchez, Jesús Moreno, Uriel Valencia, Alexis López, Arianna Santoyo, Sebastián Cervantes, Miranda Cervantes y Ángel Galmiche, quienes compitieron en categorías cadete, junior y U21, así como en kata.

El equipo estuvo dirigido por la y los entrenadores Aaron Ramírez, Roberto Valencia y Lorena Mendoza, quienes encabezaron el trabajo técnico durante la competencia. El evento incluyó pruebas de kata y kumite y tuvo como propósito impulsar el desarrollo del karate juvenil y detectar talentos para competencias de alto nivel.

“Estos resultados confirman el trabajo constante y la dedicación de nuestros atletas y entrenadores. La Youth League Monterrey 2025 ha sido el escenario perfecto para que nuestros jóvenes karatecas demuestren su técnica, garra y corazón representando dignamente al estado de San Luis Potosí", compartió la AEOKESLP por medio de un comunicado.