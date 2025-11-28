SLP será sede del Gran Fondo NY

San Luis Potosí se alista para recibir una de las competencias ciclistas destacadas del calendario internacional: el Gran Fondo Nueva York (GFNY), que tendrá como sede la capital potosina los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, reuniendo a ciclistas de diferentes niveles en una ruta diseñada para ofrecer una experiencia completa y desafiante.

Para esta edición, la organización del GFNY ha preparado un recorrido dinámico y variado, ideal para disfrutar del entorno y poner a prueba la capacidad de los participantes. La carrera iniciará en el Centro Histórico de la ciudad, donde los pedalistas atravesarán calles emblemáticas en un arranque que combina velocidad, patrimonio cultural y un ambiente único.

El punto clave del trayecto llegará a las afueras de la ciudad, antes de Pozuelos, donde los ciclistas enfrentarán un ascenso de 13 kilómetros, con una pendiente promedio del 3% y rampas de hasta 7.9%. Este segmento exigirá estrategia y resistencia, y a la vez recompensará a los participantes con impresionantes panorámicas de San Luis Potosí y la Sierra de San Miguelito.

Tras conquistar la cima, el circuito dará paso a un descenso fluido sobre amplias carreteras con vistas a la sierra. El retorno hacia la ciudad estará acompañado del entusiasmo del público, creando un cierre vibrante hacia la meta.

Los detalles completos de la ruta, así como los puntos clave del recorrido, están disponibles en el sitio oficial del evento, donde los interesados también pueden realizar su registro para el Gran Fondo, el Medio Fondo, o el evento especial GFNY Kids, dirigido a menores de 13 años.

Un incentivo adicional será para los campeones absolutos, en ambas ramas, quienes ganarán vuelo, hospedaje y entrada al Campeonato Mundial GFNY NYC, a celebrarse el 17 de mayo en Nueva York, donde competirán por la corona mundial del serial.