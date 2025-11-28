logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer robaba dulces y ropa de tienda Walmart

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer robaba dulces y ropa de tienda Walmart

Oficiales de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un mujer que fue detectada saliendo de una tienda comercial con diversos productos sin pagar, motivo por el que personal de seguridad solicitó la intervención policial para proceder legalmente.

Como parte del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales se dirigieron a la tienda comercial Walmart ubicada en lateral de carretera a México, en la colonia Providencia, donde se detectó a una mujer que al pasar por la línea de auto cobro no realizó ningún pago.

Los agentes municipales acudieron al establecimiento y dialogaron con el personal de seguridad, quienes informaron que la mujer había escondido dentro de su bolsa diversos productos como dulces y ropa, todo con un valor de 1,988 pesos. A petición de la parte afectada y ante el probable hecho constitutivo de delito de robo, se informó a Yajaira Anahí “N” de 27 años, del motivo de su detención y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos
Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos

Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Con armas blancas, sorprenden a vándalos
Con armas blancas, sorprenden a vándalos

Con armas blancas, sorprenden a vándalos

SLP

Redacción

Fallece motociclista arrollado en SNM
Fallece motociclista arrollado en SNM

Fallece motociclista arrollado en SNM

SLP

Redacción

Un vehículo pesado lo embistió cerca del puente de la avenida Salk

Conductor fallece por infarto en su auto
Conductor fallece por infarto en su auto

Conductor fallece por infarto en su auto

SLP

Redacción