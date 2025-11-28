Mujer robaba dulces y ropa de tienda Walmart

Oficiales de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un mujer que fue detectada saliendo de una tienda comercial con diversos productos sin pagar, motivo por el que personal de seguridad solicitó la intervención policial para proceder legalmente.

Como parte del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales se dirigieron a la tienda comercial Walmart ubicada en lateral de carretera a México, en la colonia Providencia, donde se detectó a una mujer que al pasar por la línea de auto cobro no realizó ningún pago.

Los agentes municipales acudieron al establecimiento y dialogaron con el personal de seguridad, quienes informaron que la mujer había escondido dentro de su bolsa diversos productos como dulces y ropa, todo con un valor de 1,988 pesos. A petición de la parte afectada y ante el probable hecho constitutivo de delito de robo, se informó a Yajaira Anahí “N” de 27 años, del motivo de su detención y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.