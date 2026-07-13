Soledad se alista para recibir el Truck Meet

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Soledad de Graciano Sánchez será sede del Truck Meet 2026, uno de los eventos más importantes del automovilismo extremo en la región, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio con la participación de más de mil camionetas modificadas, pilotos, clubes y aficionados provenientes de distintos estados del país e incluso de Estados Unidos.

El organizador Juan Gómez "Kiro" informó que el encuentro contará con una amplia programación para los amantes del deporte motor, incluyendo espectáculos de manejo extremo, exhibiciones especiales y competencias de alto impacto.

Entre las principales atracciones destacan el tradicional Atascadero, demostraciones en la nueva pista de arrancones y la participación de reconocidas camionetas como "La Azulita", procedente de Aguascalientes; Paco Show, de San Miguel de Allende, Guanajuato, y "La Pitufina", del estado de Hidalgo.

Además, se espera la presencia de clubes, pilotos, expositores y creadores de contenido especializados provenientes de Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como visitantes de municipios potosinos como Villa de Pozos, Ahualulco y otras localidades.

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Como parte de la experiencia, el Truck Meet 2026 contará con una zona gastronómica donde los asistentes podrán disfrutar de platillos tradicionales, entre ellos las emblemáticas enchiladas soledenses, además de un área de juegos y atracciones infantiles para fomentar la convivencia familiar.

El evento se desarrollará en el Rancho Don Kiro, ubicado en la comunidad de Cándido Navarro, a aproximadamente 20 minutos de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El acceso tendrá un costo de 50 pesos, y los organizadores informaron que se contará con personal paramédico, ambulancias y protocolos de primeros auxilios para garantizar la seguridad de los asistentes.