logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Soledad se alista para recibir el Truck Meet

Por Romario Ventura

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Soledad se alista para recibir el Truck Meet
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Soledad de Graciano Sánchez será sede del Truck Meet 2026, uno de los eventos más importantes del automovilismo extremo en la región, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio con la participación de más de mil camionetas modificadas, pilotos, clubes y aficionados provenientes de distintos estados del país e incluso de Estados Unidos.

      El organizador Juan Gómez "Kiro" informó que el encuentro contará con una amplia programación para los amantes del deporte motor, incluyendo espectáculos de manejo extremo, exhibiciones especiales y competencias de alto impacto.

      Entre las principales atracciones destacan el tradicional Atascadero, demostraciones en la nueva pista de arrancones y la participación de reconocidas camionetas como "La Azulita", procedente de Aguascalientes; Paco Show, de San Miguel de Allende, Guanajuato, y "La Pitufina", del estado de Hidalgo.

      Además, se espera la presencia de clubes, pilotos, expositores y creadores de contenido especializados provenientes de Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como visitantes de municipios potosinos como Villa de Pozos, Ahualulco y otras localidades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de la experiencia, el Truck Meet 2026 contará con una zona gastronómica donde los asistentes podrán disfrutar de platillos tradicionales, entre ellos las emblemáticas enchiladas soledenses, además de un área de juegos y atracciones infantiles para fomentar la convivencia familiar.

      El evento se desarrollará en el Rancho Don Kiro, ubicado en la comunidad de Cándido Navarro, a aproximadamente 20 minutos de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El acceso tendrá un costo de 50 pesos, y los organizadores informaron que se contará con personal paramédico, ambulancias y protocolos de primeros auxilios para garantizar la seguridad de los asistentes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Argentina e Inglaterra se preparan para semifinales del Mundial 2026
      Argentina e Inglaterra se preparan para semifinales del Mundial 2026

      Argentina e Inglaterra se preparan para semifinales del Mundial 2026

      SLP

      AP

      Francia y España se enfrentarán en Dallas tras superar sus respectivos retos en el Mundial 2026.

      Celebración de Lautaro Martínez tras gol clave en victoria argentina
      Celebración de Lautaro Martínez tras gol clave en victoria argentina

      Celebración de Lautaro Martínez tras gol clave en victoria argentina

      SLP

      AP

      El delantero argentino Lautaro Martínez marcó el gol que definió el partido en la prórroga contra Suiza.

      Alexander Zverev avanza a la final de Wimbledon 2024
      Alexander Zverev avanza a la final de Wimbledon 2024

      Alexander Zverev avanza a la final de Wimbledon 2024

      SLP

      AP

      El tenista alemán subirá al segundo lugar del ranking ATP tras su desempeño en Wimbledon 2024.

      Jannik Sinner conquista Wimbledon 2024 tras superar a Zverev
      Jannik Sinner conquista Wimbledon 2024 tras superar a Zverev

      Jannik Sinner conquista Wimbledon 2024 tras superar a Zverev

      SLP

      AP

      Zverev resbaló y sufrió una lesión en la rodilla durante la final, afectando su rendimiento.