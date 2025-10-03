logo pulso
Por Romario Ventura

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
Sube al podium Miky Pérez en Súper Copa

La penúltima fecha de la temporada de la Súper Copa se disputó en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, en medio de un clima cambiante que complicó las condiciones en pista. Dentro del programa de actividades, la categoría Fórmula 5 tuvo protagonismo con el equipo MP18, que consiguió su primer pódium del año tras aprovechar el trazado mojado.

El piloto potosino Pérez logró concretar el resultado que había buscado a lo largo de la temporada, después de enfrentar diversas dificultades mecánicas y de concentración en fechas anteriores.

“Por fin llegó el resultado, trabajamos durante todo el año para encontrar este pódium. La temporada tuvo de todo: problemas mecánicos, de concentración, mala fortuna, pero teníamos que lograr el objetivo y se dio acá en Puebla. Aprovechamos las condiciones de piso mojado y logramos subirnos al pódium. Gracias a Enrique Reyna Sr., quien me dio un gran auto con el que pude pelear hasta el final”, señaló el piloto tras la carrera.

El equipo MP18 cerró con satisfacción su participación en Puebla y ya se concentra en el último compromiso del calendario, la gran final de la Súper Copa, programada para el 29 de octubre en el Autódromo Monterrey.

Será la primera vez que la ciudad regiomontana reciba una final de la serie, por lo que el escenario ya se prepara para vivir una jornada histórica en la que se definirán los campeones de la temporada 2025.

