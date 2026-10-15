Jared Borgetti respalda gestión de Alejandro Irarragorri en Santos

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El club Santos Laguna pasó de vivir una crisis de resultados a soñar con la Liguilla. Después de siete jornadas sin ganar, el equipo de Renato Paiva encontró el rumbo con cuatro victorias consecutivas, una racha que le devolvió la confianza y lo acercó a la zona de clasificación.

Los Guerreros suman 12 de los últimos 12 puntos y llegaron a 13 unidades en el Apertura 2026. La reacción comenzó con un 2-1 ante Juárez, siguió con una remontada de 3-2 frente al Toluca, continuó con un 1-0 sobre Pachuca y se confirmó con el 2-1 ante San Luis. Ahora ocupan el decimocuarto lugar, a dos puntos de la fase final.

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Para Jared Borgetti, una de las máximas leyendas del club, el cambio era necesario desde antes. El exdelantero considera que los resultados tardaron en llegar, pero destacó el efecto anímico que tuvo la victoria en Toluca para un grupo que cargaba con una presión importante."Afortunadamente regresamos al triunfo después de una mala racha importante, y creo que tendría que haber llegado desde antes del primer triunfo. Pero hay veces que no es tan fácil, y no solamente futbolísticamente se puede cambiar las cosas, sino también anímicamente, y creo que esa parte es la que más le pesaba al equipo, al grupo, que era la parte anímica, la cosa estaba muy pesada", explicó Borgetti sobre el momento que atravesaba Santos.El histórico goleador también señaló que el triunfo ante los Diablos Rojos marcó un punto de inflexión. "El venir a Toluca y ganar fue importante, claro, con circunstancias, ¿no? La expulsión y todo eso. Así es un partido, y a veces ese tipo de situaciones sirven para que todo cambie", comentó sobre una victoria que ayudó a impulsar la reacción lagunera.Sobre la gestión de Alejandro Irarragorri Kalb, conocido como Aleco, Borgetti destacó la identificación del presidente con la institución y sus aficionados. "Y lo de Aleco, un presidente diferente, no habitual a lo que, a la forma de ser de todos los demás, pero que se identifica con la gente. Desde niño ha sentido los colores desde que su papá tomó la presidencia del equipo y sabe lo que es", expresó el exfutbolista, quien considera que ese vínculo representa un punto importante para el club.Aunque Borgetti reconoció que no puede asegurar si Santos necesitaba precisamente este cambio, sí considera que ha ayudado a la institución. "Que está ayudando a ciertas cosas sin lugar a duda, pero se gana con futbol. Todo lo demás suma", afirmó. Ahora, con cuatro triunfos al hilo, los Guerreros tienen motivos para ilusionarse con la Liguilla.