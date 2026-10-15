Pemex niega fuga y colabora en contención de derrame en Veracruz

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Este jueves, se reportó un derrame de hidrocarburo que afectó un río en la zona sur de Veracruz, provocando que pobladores y autoridades municipales emitieran una alerta.

El Ayuntamiento de Chinameca informó a la ciudadanía en general que, derivado de los reportes y supervisiones de campo, se detectó la presencia de contaminación en el afluente.

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Ante ello, el alcalde Santiago Cortés Padua anunció que, para salvaguardar la salud, la integridad física y el bienestar de las familias, se pidió no realizar consumo, extracción ni uso de agua del río."Para ninguna actividad, desde beber, preparación de alimentos, aseo personal, riego o uso en animales", llamó a los pobladores de la zona.Por lo anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) se pronunció al respecto, donde aclaró que dicho producto, "con características de hidrocarburo", proviene de instalaciones ajenas.Por medio de la plataforma X, la empresa pública puntualizó que "no se identificó fuga, pérdida de contención o anomalía alguna".Asimismo, señaló: "En atención a la solicitud de apoyo de Protección Civil del municipio de Minatitlán, personal de Pemex acudió a la zona y proporcionó equipo especializado para las labores de contención y recuperación del producto".Finalmente, afirmó que se mantiene monitoreo en la zona y reiteró su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente.