FBI investiga cartas con sustancias sospechosas enviadas al Congreso

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WASHINGTON (AP) — Las autoridades estadounidenses están investigando cartas con "sustancias sospechosas" que se han enviado por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país, y están instando a los destinatarios a tratar las misivas como "potencialmente peligrosas".

Investigación conjunta de FBI y autoridades postales

La investigación del FBI, el Servicio de Investigaciones Postales y la Policía del Capitolio fue revelada por primera vez en un mensaje del sargento de armas del Senado, obtenido el jueves por The Associated Press. El aviso, enviado a las oficinas del Senado, decía que las autoridades policiales estaban tratando de interceptar cualquier otra carta, pero "es posible que algunas cartas lleguen a sus destinatarios".

En el Congreso, la amenaza parecía limitarse al Senado, aunque la Cámara de Representantes estaba monitoreando la situación, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la investigación.

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Casos confirmados y acciones de seguridad

La oficina de la senadora Lisa Blunt Rochester, una demócrata de Delaware, señaló en un comunicado que se le envió una carta con una "sustancia sospechosa" que fue interceptada por la Policía del Capitolio. El senador demócrata Alex Padilla, de California, indicó que el Servicio Postal interceptó un paquete sospechoso antes de que llegara a su oficina. Y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand dijo que los inspectores postales interceptaron una pieza de correo sospechosa dirigida a su oficina de la ciudad de Nueva York.

Un comunicado del FBI indicó que la agencia y el Servicio de Investigaciones Postales estaban "investigando una serie de envíos sospechosos enviados a varias direcciones en todo el país, incluidas oficinas de secretarios de gobierno estatales y sus oficinas electorales relacionadas".

"Algunas de las cartas contenían una sustancia desconocida y estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para responder a cada incidente", decía el comunicado. "También estamos trabajando con nuestros socios para identificar al individuo o individuos responsables de las cartas".

Paquetes enviados por correo que contenían una sustancia en polvo llevaron a la evacuación esta semana de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. El secretario de gobierno de Ohio indicó que el Servicio Postal interceptó un paquete que contenía un polvo blanco destinado a su oficina y señaló que paquetes similares habían sido enviados a funcionarios electorales en varios estados. Numerosos estados, desde Idaho hasta Florida, dijeron que sus oficinas electorales o bien recibieron cartas o el Servicio Postal las interceptó.

La Comisión Electoral de Wisconsin dijo en un comunicado que recibió una carta y que el polvo blanco incluido en ella no era peligroso, según las pruebas. "Que esto quede muy claro: este incidente no nos hará perder el rumbo", dijo la administradora electoral de Wisconsin, Meagan Wolfe.

Las cartas llegan apenas tres semanas antes del día de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y evocan una amenaza similar en 2023, cuando oficinas electorales en seis estados recibieron paquetes que contenían un polvo blanco. En algunos casos, los incidentes interrumpieron el trabajo en torno a elecciones locales.

Algunas de esas cartas contenían amenazas y rastros de fentanilo, lo que llevó a algunas oficinas electorales a abastecerse de naloxona, un medicamento para revertir sobredosis.

La Asociación Nacional de Secretarios de Gobierno y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron lo que calificaron de amenazas contra el personal electoral.

"Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales", manifestaron en su comunicado.

El inspector postal adjunto Brendan Donahue dijo a los periodistas el jueves que "cualquier amenaza o ataque contra funcionarios electorales es inaceptable" y que "también estamos trabajando con nuestros socios para identificar al individuo o individuos responsables de las cartas".