Trabajadores y derechohabientes protestan por carencias en ISSSTE Los Cabos

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LA PAZ, BCS., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Derechohabientes y trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de San José del Cabo, se manifestaron este jueves para denunciar deficiencias en la prestación de servicios y exigieron una mesa de trabajo para avanzar con las demandas.

Protesta y demandas de trabajadores y derechohabientes

Durante la protesta, denunciaron la falta de especialistas, medicamentos e insumos y aseguraron que cada vez más se ven afectados pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos pacientes con cáncer y diabetes.

La movilización fue encabezada por el secretario general del Sindicato de Burócratas, sección Los Cabos, Pablo Ramón Pino Verdugo, y participaron representantes del magisterio también.

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Los inconformes partieron de las oficinas sindicales, en la colonia Chulavista, hacia las instalaciones del ISSSTE en la colonia Rosarito, en San José del Cabo.

Deficiencias en servicios médicos y consecuencias

Señalaron que las deficiencias en los servicios médicos han complicado la atención y el seguimiento de pacientes con padecimientos que requieren tratamientos continuos, particularmente enfermedades oncológicas y diabetes.

Entre las principales inconformidades denunciaron tiempos prolongados de espera en urgencias, dificultades para conseguir citas médicas, desabasto de medicamentos, falta de especialistas y problemas en las áreas de farmacia y archivo.

También señalaron la necesidad de rehabilitar el quirófano y resolver la insuficiencia de recursos económicos para cubrir guardias y suplencias de personal médico.

Exigen reactivar mesas de seguimiento

Una de las principales demandas de los manifestantes es la reinstalación de las mesas de trabajo que anteriormente sostenían con autoridades del ISSSTE, mediante las cuales se daba seguimiento a los casos más urgentes mientras se buscaban soluciones a las deficiencias del servicio.

De acuerdo con los manifestantes, estos mecanismos dejaron de avanzar después de cambios administrativos, por lo que solicitaron retomar las reuniones y establecer compromisos concretos para atender las necesidades de los pacientes.

Las demandas fueron integradas en un documento elaborado por representantes del Sindicato de Burócratas y del magisterio, dirigido al director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, con atención a los subdelegados administrativo y médico de la institución en Baja California Sur, Arturo Morell Barragán y Néstor Antonio Geraldo Flores.

Los derechohabientes insistieron en que la reactivación de las mesas de seguimiento permitiría atender de manera prioritaria a pacientes que requieren consultas especializadas, medicamentos y tratamientos continuos, mientras se resuelven las carencias que enfrenta la unidad médica de San José del Cabo.