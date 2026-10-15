Trabajadores del IMSS exigen solución al desabasto de medicamentos

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Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de medicamentos, las condiciones laborales y las demandas de aumento salarial llegaron a las páginas de la prensa nacional, donde varios cartonistas retrataron con ironía los problemas que enfrenta el sistema de salud.

Mientras trabajadores de distintas entidades del país exigen cambios dentro del instituto y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), los moneros pusieron el foco en las carencias hospitalarias, la falta de insumos y las dificultades que enfrentan tanto el personal médico como los pacientes.

Cartones ilustran la crisis y protestas en el IMSS

Entre los primeros cartones se encontró el del monero Galindo, de EL UNIVERSAL, titulado "Advertencia razonable". En ella aparece un médico atrapado entre unas manos que lo amenazan y lo golpean con un garrote, mientras intenta sostener un cartel con la frase "Insumos insuficientes", el cual sale volando durante la agresión.

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La persona que lo amenaza es una representación que alude al gobierno, quien le dice: "Y ya cálmate que no hay ni curitas"; por lo que la escena plantea una crítica a la falta de materiales básicos para atender a los pacientes y a la presión que enfrenta el personal sanitario en medio de las carencias hospitalarias.

El segundo es de Kemchs, de "El Gran Diario de México", titulado: "Herencia del exterminador". En este se observa al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre las ruinas de una estructura identificada con un letrero que dice "sector salud".

El personaje aparece acompañado de la frase "al pueblo hablando y con el mazo dando"; ilustración que cuestiona el estado del sistema sanitario y dirige la crítica hacia el legado de la administración anterior.

Las ruinas funcionan como una metáfora del deterioro que el caricaturista atribuye al sector salud durante los gobiernos de Morena.

Denuncias y críticas sobre desabasto y condiciones laborales

El tercero, el mismo caricaturista abordó el desabasto desde otra perspectiva en "Nostalgia por no poder hacer nada".

La ilustración muestra una escultura semejante a "El pensador", de Auguste Rodin, colocada frente a un mueble identificado como "medicamentos". Los estantes están cubiertos de telarañas, una imagen que representa la ausencia de productos disponibles, lo que alude a las denuncias de los trabajadores del IMSS sobre la escasez de medicamentos y las dificultades para garantizar la atención médica.

Por su parte, El Cartón Pérez, de "Milenio", publicó "Operando", una caricatura en la que aparece un médico durante una intervención quirúrgica.

En la ilustración se observa cómo, mientras opera a un paciente que observa con preocupación lo que sucede, el profesional dice: "Bisturí... quiero decir... ¡tijeras!".

La escena juega con la confusión entre dos instrumentos médicos para construir una crítica relacionada con la disputa por los incrementos salariales que reclaman los trabajadores del IMSS. El paciente representa a quienes permanecen a la expectativa de las decisiones que afectan al sistema de salud.

Asimismo, el monero Jabaz, también de "Milenio", tituló su cartón "Las manifestaciones fantasmas que no existen". En la ilustración aparecen varios médicos disfrazados de fantasmas mientras sostienen pancartas con mensajes como "No hay medicamentos" y "No hay insumos".

La caricatura alude a las declaraciones realizadas en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que existieran protestas de médicos por el desabasto de medicamentos, pese a las movilizaciones registradas en estados como Tabasco, Sonora -incluido Hermosillo-, Sinaloa, Morelos y Veracruz.

Por último, el caricaturista Rictus, de "El Financiero", publicó el cartón "Paciente oncológico". En la ilustración aparece Zoé Robledo, director general del IMSS, entregando una receta médica a un paciente que ya está muerto.

La imagen hace referencia a las denuncias de familiares y pacientes de oncología por la falta de medicamentos.

A través de esta escena, el caricaturista pone el acento en la urgencia de garantizar el suministro de fármacos y en las consecuencias que puede tener la falta de atención oportuna.