Surgen ganadores en torneo de box

Con un total de 12 peleas, se celebró la primera función de boxeo de la Feria Nacional Potosina 2025 en el Gimnasio de la Unidad Deportiva “Satélite”, bajo la organización de la Asociación Potosina de Boxeo, con la participación de pugilistas de gimnasios como Boston, Team Muñiz, Saúl Rojas, La Loma, Don Lupe, Alexis Monsiváis y representantes de Rioverde.

En los primeros duelos, Daniel González del Team Muñiz se impuso por decisión dividida a Víctor Acuña en Infantil Novatos 8 años hasta 20 kilos. Posteriormente, Bayron Morales (Team Muñiz) venció también por decisión dividida a Ian Pérez del John’s Box en 9-10 años Novatos.

En Escolar Novatos 13-14 años, Giovanny Zavala del establo de Alexis Monsiváis derrotó a Axel Domínguez (Gimnasio de Lino Corpus), mientras que Diego Alexander (Boston) superó en cerrada decisión a Ángel Alejandro Pacheco (Don Lupe). A su vez, Iker Palau (Gym Daniel Martínez) venció a Julio Michel Sánchez, y Ramón Guillén (Saúl Rojas) se impuso por RSC a Alberto De la Rosa (La Loma) en Elite Novatos.

Otro triunfo para Boston llegó con Emiliano Rodríguez, quien derrotó a Román Arvizu (Rioverde) en Escolar 13-14 años. En la rama femenil, la pelea intermedia entre Valentina Salazar y Hannia Torres, ambas del Team Muñiz, terminó en empate.

En Junior Clasificados 15-16 años, Oscar Guzmán (Boston) y Dominic García (Team Muñiz) protagonizaron otro empate. En tanto, la rioverdense Abril Charre mostró experiencia para imponerse a María José Ramírez (Boston).

En Novatos hasta 80 kilos, Eder Orozco (Boston) venció a Jair Cardona (John’s Box). Posteriormente, Roberto Gutiérrez de Rioverde derrotó a Alejandro Vargas en Juvenil Intermedio. Finalmente, en Elite Novatos, Yahir Cardona (John’s Box) cerró la velada al vencer a Saúl Torres, pupilo de Alexis Monsiváis.