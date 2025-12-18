Surgen ganadores en torneo de raquetbol

El raquetbol cerrará el año con actividad constante en el Club Deportivo Punto Verde, donde del 12 al 18 de diciembre se disputa el Torneo Interno Navideño, una competencia que reúne a más de 50 jugadores y que ha convertido las canchas en un espacio de alta exigencia deportiva y convivencia entre distintas generaciones.

La categoría Infantil Singles dejó encuentros definidos por la intensidad y el aprendizaje competitivo. Emiliano Gallegos venció a Nateo López 5-11, 11-9 y 11-5; Mara José Maldonado se impuso a Ernesto González 11-10 y 11-6; Félix González superó a Valeria Maldonado 11-3 y 11-0; mientras que Paulina Maldonado derrotó a Alejandro Jerez 11-1, 6-11 y 11-7.

En la categoría Juvenil Singles con Ventaja, la jornada se extendió con duelos cerrados. Lucía Ruiz ganó a Daniela Guerrero 15-10 y 15-3; Ximena Ayala venció a Michelle Briones 15-14 y 15-12; Santiago Ruiz superó a Geraldine Maldonado 15-11 y 15-12; Lucía Ayala derrotó a Alondra Medellín 15-9, 12-15 y 15-11; Daniela Guerrero se impuso a Lorena González 15-13 y 15-14; Michelle Briones venció a Santiago Ruiz 15-4 y 15-9; y Geraldine Maldonado ganó a Miranda Gaeta 15-10, 13-15 y 15-14.

La categoría Abierta Singles con Ventaja mostró un alto nivel competitivo. Luis Miguel Rubio derrotó a Cristopher Aradillas 15-14, 10-15 y 15-13; Danna Hernández venció a Emilio Franco 15-13 y 15-8; Cristian Maldonado se impuso a Luis Miguel Rubio 15-12 y 15-14; Miguel Briones superó a Emilio Franco 15-8 y 15-13; Jorge Gaeta Delgadillo ganó a Cristopher Aradillas 15-13 y 15-14; y Cristian Maldonado volvió a imponerse, ahora ante Ximena Bustamante, 15-13 y 15-14.

Los encuentros de la categoría Máster Dobles cerraron la jornada con marcadores apretados. Adán Aradillas y Raúl Medellín vencieron a Guadalupe Rodríguez y Manuel Lizcano 6-15, 15-9 y 11-7; Arturo Torres y Gabriel Morafo derrotaron a Marlon del Valle y Eilliam Erwin 15-7, 12-15 y 11-9; Guillermo Díaz y Jovanny Maldonado ganaron a Daniel Luna y Miguel Briones 15-9 y 15-7; Guadalupe Rodríguez y Manuel Lizcano superaron a Antonio Hrz y Fernando González 15-3 y 15-13; Daniel Luna y Miguel Briones vencieron a Carlos Galina y Antonio López 14-15, 15-13 y 11-10; Guillermo Díaz y Jovanny Maldonado derrotaron nuevamente a Carlos Galina y Antonio López 15-14 y 15-6; y Cristian Maldonado junto a Héctor Medellín se impusieron a Adán Aradillas y Raúl Medellín 15-10 y 15-11.