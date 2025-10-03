Surgen semifinalistas veteranos al HOF

El versátil corredor Roger Craig, el exMVP Ken Anderson y el destacado jugador de equipos especiales Steve Tasker se encuentran entre los 52 jugadores que avanzaron a la siguiente etapa para la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en la categoría de veteranos.

El comité de selección de veteranos redujo la lista de 162 jugadores nominados que disputaron su último encuentro en la temporada 2000.

Un comité de expertos reducirá la lista en tres etapas más hasta que haya tres finalistas que avanzarán a la votación que se llevará a cabo antes del Super Bowl en febrero.

Los nominados incluyen a tres jugadores que fueron finalistas en los últimos dos años, pero no ingresaron: el apoyador Maxie Baughan y el liniero ofensivo Jim Tyrer, que buscan ser finalistas por segundo año consecutivo y el receptor Art Powell regresa a esta etapa que alcanzó en el 2024.

Anderson fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl con Cincinnati y ganó el MVP en 1981 cuando ayudó a los Bengals a llegar a su primer Super Bowl antes de perder contra San Francisco. Cuando Anderson se retiró después de la temporada de 1986, ocupaba el sexto lugar de todos los tiempos con 32.838 yardas por pase y el 13º con 197 pases de touchdown.

Craig fue clave en la dinastía de San Francisco de los años 80 con su habilidad como corredor físico y como receptor saliendo del backfield. En 1985 Craig se convirtió en el primer jugador en tener 1.000 yardas por carrera y 1.000 yardas por recepción en la misma temporada, y lideró la NFL con 2.036 yardas desde la línea de golpeo en 1988 cuando ayudó a los 49ers a ganar el Super Bowl.

Craig también formó parte de los equipos ganadores del título en San Francisco en las temporadas de 1984 y 1989. Sus 410 yardas desde la línea de golpeo en esas victorias del Super Bowl son la tercera mayor cantidad de la historia, solo detrás de los miembros del Salón de la Fama Jerry Rice y Franco Harris.

Tasker fue considerado como uno de los mejores jugadores de equipos especiales de todos los tiempos, destacándose en la cobertura de despejes y patadas, registrando siete patadas bloqueadas atrapando nueve pases .