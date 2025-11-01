Suspendidos 149 árbitros por presuntas apuestas

ANKARA.- La Federación Turca de futbol suspendió a 149 árbitros y árbitros asistentes por su presunta implicación en un escándalo de apuestas que involucra a ligas de futbol profesional.

La federación manifestó el viernes que había decidido imponer sanciones de entre ocho a 12 meses contra los 149 colegiados, mientras que las investigaciones continuaban contra otros tres.

“La reputación del futbol turco se construye sobre la santidad del esfuerzo en el campo y la integridad inquebrantable de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es meramente una violación de las reglas, sino una ruptura de la confianza”, señaló el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, en un comunicado.

“Las investigaciones recientes han revelado que algunos árbitros estaban involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del futbol. Esto no es solo una violación, es un abuso que hiere las conciencias y envenena la justicia”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Haciosmanoglu había anunciado el lunes que las agencias gubernamentales determinaron que 371 de los 571 árbitros activos tenían al menos una cuenta con una empresa de apuestas. Dijo que 152 árbitros con cuentas realizaron apuestas en futbol, incluidos siete árbitros de primer nivel y 15 asistentes de primer nivel.