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La ubicación de las casillas, la selección de capacitadores electorales y los resultados de los cómputos de diputaciones federales estarán entre las decisiones que tomarán los integrantes de los siete consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, cuya instalación está prevista para el próximo 30 de noviembre.

Para ocupar estos espacios, más de 400 personas se registraron en la convocatoria del INE, pero únicamente 209 acudieron a validar su documentación y cumplieron con los requisitos. La vocal ejecutiva de la Junta Local, Patricia Santos Quevedo, informó que los perfiles fueron revisados para descartar impedimentos legales y que los representantes de los partidos políticos no presentaron observaciones sobre las listas preliminares.

Las personas seleccionadas tendrán responsabilidades directas en la preparación de las elecciones: aprobarán dónde se instalarán las casillas en cada distrito, acreditarán a observadores electorales y elegirán a los supervisores y capacitadores asistentes electorales, quienes recorrerán los domicilios para notificar a las personas que podrían integrar las mesas directivas de casilla.

También tendrán a su cargo la vigilancia de las actividades de las juntas distritales y los cómputos de las diputaciones federales. Su trabajo comenzará el 30 de noviembre, cuando se instalen los siete consejos de San Luis Potosí, como parte de los 300 que operarán en el país.

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La convocatoria se publicó el 1 de octubre y estableció un registro en línea y una segunda etapa de entrega y validación de documentos. La integración de los consejos se dará a conocer a la ciudadanía mediante la publicación de sus nombres en los estrados del INE.