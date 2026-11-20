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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reafirmó este viernes su "firme apoyo" al actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que el venidero 18 de marzo buscará un cuarto mandato al frente de la entidad que rige el balompié mundial.

Apoyo unánime de Conmebol a Gianni Infantino FIFA

En un comunicado, la Conmebol indicó que esta nueva expresión de respaldo se concretó por "unanimidad" o con los votos de los diez países que la integran, durante la reunión de su Consejo celebrada este viernes en la ciudad colombiana de Barranquilla.

"Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol", añadió el órgano tras el encuentro que tuvo lugar en la víspera de la final de la Copa Sudamericana entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro.

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Candidatos y proceso electoral en FIFA

Además de Infantino, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima lucharán por la presidencia de la FIFA, según las candidaturas recibidas en la secretaría general del máximo organismo mundial.

Las elecciones presidenciales se celebrarán en el 77.º Congreso de la FIFA que tendrán lugar en Rabat el 18 de marzo.

Según el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, estas tres candidaturas serán ahora trasladadas a la comisión electoral para que sean examinadas, tras lo cual adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos que, a su vez, se trasladará a las federaciones miembro del organismo.

Infantino parte como el principal favorito a una cuarta legislatura, pero su iniciativa fallida de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo ha dañado sus relaciones, además de que varias federaciones han pedido su dimisión y perdido la confianza en él.

Ante los reproches pidió perdón por la gestión de ese proyecto, insistió en que el objetivo siempre fue aumentar la inversión en el fútbol y recordó que, desde que asumió la presidencia, el dinero para cada federación ha pasado de 1 millón de dólares a 25.

Para que Infantino se mantenga en el cargo o alguno de los otros dos aspirantes le gane la Presidencia, necesitará a favor una mayoría simple (106 de las 211 federaciones) en una votación secreta el 18 de marzo próximo en Rabat, donde cada federación tendrá derecho a un voto.