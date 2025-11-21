logo pulso
Texans sorprenden a superan a Bills

Con una férrea defensa fuerzan 3 pérdidas de balón, y logran 8 capturas

Por EFE

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Texans sorprenden a superan a Bills

HOUSTON.- La dominante defensa de Houston capturó a Josh Allen ocho veces y Calen Bullock forzó tres pérdidas de balón, incluida su segunda intercepción, que selló el jueves la victoria de los Texans por 23-19 sobre los Bills de Buffalo.

Allen sufrió capturas consecutivas en la última posesión de los Bills, lo que llevó a una situación de cuarta y 27, pero Buffalo ganó 44 yardas con un pase corto del quarterback a Josh Palmer, quien lanzó un lateral a Khalil Shakir.

Después de una penalización por salida en falso que creó una cuarta y seis para Buffalo (7-4), Bullock interceptó el envío de Allen en la yarda nueve de Houston con 24 segundos restantes del partido.

Davis Mills lanzó para 153 yardas con dos pases de touchdown en la primera mitad para ayudar a que los Texans (6-5) hilaran su tercera victoria consecutiva, sin contar con C.J. Stroud, descartado por una conmoción cerebral. Houston superó la marca de .500 por primera vez esta temporada.

Allen lanzó para 253 yardas sin un touchdown, una semana después de haber logrado seis anotaciones en una victoria sobre Tampa Bay. Fue acosado toda la noche, y las ocho capturas fueron la mayor cantidad que ha sufrido en su carrera. Will Anderson Jr. logró dos capturas y media, mientras que Danielle Hunter se apuntó dos.

