Todo listo para el Maratón de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo 31 de agosto, las calles capitalinas se pintarán de morado. Treinta mil corredores partirán desde Ciudad Universitaria con un mismo objetivo: Conquistar los 42 kilómetros y 195 metros del Maratón de la Ciudad de México, cuya meta será el Zócalo del Centro Histórico.

“Estamos en coordinación con las autoridades para que nuestros corredores tengan las mejores condiciones”, prometió Javier Jesús Peralta, director general del Instituto del Deporte de la CDMX.

Por otra parte, adelantó que -en la edición del próximo año- el medio maratón capitalino cambiará de ruta.

Si bien, todavía falta afinar la logística y el trazado, la propuesta se mantiene firme: “Estamos viendo muchas alternativas, con el objetivo de una mejor experiencia.

“México va a ser el epicentro del deporte internacional. Nos va a ver todo el mundo. Todas las fiestas, las vamos a ir alineando, para que tengamos la mejor experiencia”, aseveró el directivo.

Peralta anticipó que trabajarán con un esquema de embajadores que les guiarán para respetar el “sentir de los corredores”.

Referente al evento internacional que se celebrará este domingo, la edición XLII del Maratón de la Ciudad de México tomó inspiración en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, por lo que “todos los finishers tendrán un reconocimiento ‘Painani’.