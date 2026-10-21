Toluca a seguir en la parte alta de la tabla
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México.- El Toluca recibe este miércoles a los Xolos de Tijuana, equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo, estar en la Fiesta Grande del Apertura 2026.
Los dirigidos por Antonio Mohamed no pudieron mantener la ventaja contra Atlético de San Luis gracias al gol de Erick Gutiérrez al 61´, ya que bastaron 9 minutos para que los potosinos los igualaran en el marcador; y con eso repartirse los puntos.
Por su parte, los fronterizos no lograron romper el cero en la pizarra del estadio Caliente, cuando recibieron al Puebla; decepcionando a los aficionados que se dieron cita en el inmueble.
La pelea por mantenerse en puestos de Liguilla está pareja, a falta de cuatro jornadas. Los Xolos, actualmente, están a 16 puntos están a 5 de los choriceros, quienes van en segundo lugar con 21.
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El partido de la Jornada 13 se podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7 a las 19:00 horas.
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