Toluca deja ir el triunfo ante Tuzos

Toluca no logró sostener la ventaja en casa y terminó igualando 2-2 ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, en partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. El resultado impidió que los Diablos Rojos se despegaran de sus perseguidores en la cima de la tabla general, dejando abierta la lucha por los primeros puestos del torneo.

El conjunto mexiquense comenzó con dominio y efectividad en el primer tiempo. Apenas al minuto 10, Jesús Gallardo abrió el marcador con un remate de cabeza tras un servicio de Jesús Angulo. La presión del Toluca continuó y al minuto 25, Paulinho amplió la ventaja con un disparo cruzado dentro del área, luego de una jugada colectiva que desarmó a la defensa hidalguense. En ese momento, todo indicaba que el líder del campeonato encaminaría otra victoria en casa.

Sin embargo, Pachuca reaccionó antes del descanso. Enner Valencia descontó al minuto 45 con un potente disparo desde fuera del área, tras una asistencia de Víctor Guzmán. El gol permitió a los Tuzos recortar distancias justo antes del medio tiempo y cambiar el rumbo del encuentro. En el complemento, un penal cometido por Franco Romero sobre Luis Quiñones al minuto 52 le dio a Valencia la oportunidad de igualar el marcador desde los once pasos, acción que concretó para sellar el 2-2 definitivo.

El partido se tornó trabado en la segunda mitad. Toluca buscó recuperar la ventaja con intentos de Robert Morales y Franco Romero, mientras que Pachuca resistió incluso tras la expulsión de Alán Bautista al minuto 76. El conjunto local presionó en los minutos finales, pero la falta de precisión en el área rival y la intervención del arquero Carlos Moreno evitaron que el marcador se moviera nuevamente.

El empate dejó a Toluca con sensaciones amargas, pues una victoria le habría permitido ampliar su distancia como líder del torneo. En cambio, deberá esperar los resultados de sus perseguidores para conocer si mantiene la cima al cierre de la jornada. Pachuca, por su parte, rescató un punto valioso que lo mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, tras una noche en la que supo resistir y aprovechar los errores de su rival.