Toluca no pudo con Xolos

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México.- Los Diablos Rojos del Toluca siguen hundidos en una crisis de resultados; tras el empate a dos tantos ante los Xolos de Tijuana, el equipo que comanda el "Turco" Mohamed llegó a cinco partidos sin conocer la victoria en el torneo. Al 38´ el conjunto escarlata ya se encontraba abajo en el marcador, gracias a una anotación de Elias Manoel.

Tras el descanso, parecía que Toluca recobraba la memoria que lo ha llevado a ser el equipo más dominante en los últimos dentro del futbol mexicano, gracias a una anotación del uruguayo Federico Viñas (61´). Casi de manera inmediata, el brasileño Helinho (65´) aumentó la ventaja en el marcador. Hasta ese momento, todo parecía normal.

Sin embargo, en la medida que los minutos transcurrían, Tijuana comenzaba a encontrar espacios en defensa, mismo que aprovechó Yael Padilla (75´) para silenciar al Nemesio Diez.