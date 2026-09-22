El Tri comienza su preparación

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La era de Rafael Márquez al frente del Tri arrancó. El estratega mexicano, con Andrés Guardado conformando su cuerpo técnico, inició los preparativos de cara a los tres partidos amistosos que sostendrá en esta fecha FIFA.

Más de dos meses han transcurrido desde que la Selección Mexicana fue eliminada a manos de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 y, ahora, con la mayoría de los elementos que estuvieron aquel 5 de julio en la cancha del Estadio Banorte, se reunieron con el mismo ánimo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para iniciar el nuevo proceso con el Tri.

A través de redes sociales, el conjunto tricolor compartió las imágenes de lo que fue el recibimiento del cuerpo técnico de Rafa Márquez con los elementos del Tri; Andrés Guardado, auxiliar técnico, recibió a varios de ellos con un abrazo.

Además, en los mismos videos, se puede apreciar los aspectos que trabajó "El Káiser" en el entrenamiento, con ejercicios de movilidad y conexión entre los jugadores.

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Tri alista plantilla para amistosos internacionales

Los últimos. Además de Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo de Chivas, que se unirán al Tri después de que finalice la fecha 10 con Chivas, el delantero del Inter Miami, Germán Berterame e Hirving "Chucky" Lozano de Los Ángeles Galaxy, serán los últimos jugadores en reportar con Rafa Márquez.

Preparativos finales y viaje a Estados Unidos

Este martes continuarán los entrenamientos, ya con todos los jugadores listos para emprender el viaje a Estados Unidos y alistar el debut de Rafa Márquez ante Colombia, el próximo sábado.