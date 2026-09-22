Desecha Tribunal queja contra dirigencia del PT

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La impugnación promovida por la militante del Partido del Trabajo (PT), Ma. Guadalupe Vivas Noyola, relacionada con el proceso interno para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, fue confirmada como improcedente por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), al determinar que el medio de defensa se presentó fuera del plazo establecido.

La promovente había señalado vulneraciones a sus derechos de acceso a la justicia, audiencia y petición, además de reclamar que el asunto fuera juzgado con perspectiva de género.

El proyecto aprobado por unanimidad estableció que Vivas Noyola tuvo conocimiento desde el 26 de junio de 2026 de la conducta que consideró lesiva de sus derechos político-electorales. Conforme al artículo 54 de los Estatutos del PT, contaba con cuatro días naturales para controvertirla, por lo que el plazo venció el 30 de junio; sin embargo, el medio de impugnación fue presentado hasta el 2 de julio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La promovente sostuvo además que hubo una indebida identificación del acto impugnado, actos y omisiones posteriores —algunos de tracto sucesivo— y notificaciones practicadas de manera indebida. También argumentó afectaciones a sus derechos de acceso a la justicia, audiencia y petición, así como al principio de juzgar con perspectiva de género.

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El proyecto concluyó que estos planteamientos no desvirtuaban la extemporaneidad, pues los actos posteriores no renovaban ni ampliaban el plazo para impugnar la actuación conocida el 26 de junio.

Con la votación unánime, el TEESLP confirmó la resolución del 31 de julio de 2026 emitida por la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT dentro de los expedientes CNCGJYC/7/SLP/2026 y su acumulado CNCGJYC/8/SLP/2026. El juicio ciudadano TSLP-JDC-13-2026 quedó concluido y se ordenó archivar el expediente.

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La sesión también dejó un señalamiento sobre la forma en que se convocó al Pleno. Dennise Adriana Porras Guerrero, ex presidenta magistrada, advirtió que las convocatorias deben entregarse físicamente a las ponencias con al menos 24 horas de anticipación y cuestionó que se utilizaran avisos por WhatsApp.

Ante ello, la presidenta actual, María Carolina López Rodríguez, instruyó al secretario general de acuerdos a dejar esa práctica y garantizar que las convocatorias sean entregadas personalmente en lo sucesivo.