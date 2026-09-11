Tri femenil, se juega el pase contra Argentina
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CIUDAD DE MÉXICO.- México, aún con vida, se jugará todo contra Argentina. Las dirigidas por Doriva Bueno están obligadas a conseguir una victoria para avanzar a los octavos del Mundial Femenil Sub-20.
La Selección Nacional tiene esperanza, aun con el solitario punto que suma. Para la defensa Berenice Ibarra, el duelo contra la Albiceleste deberá afrontarse como una final.
"Todos los partidos los veo como una final. Se tienen que jugar así. Vamos a dar lo mejor que tenemos porque ganando nos vamos a sentir mejor. Siento que debemos seguir buscando el siguiente gol", prometió la futbolista de las Tuzas.
Después de empatar con Benín y perder con Polonia, el Tricolor cayó al tercer lugar del sector A. El liderato pertenece a la anfitriona polaca, con seis puntos, mientras que su próxima rival, Argentina, tiene tres unidades.
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Si pierde, México deberá esperar para conocer si termina entre los cuatro mejores terceros lugares. Una responsabilidad de la que, de acuerdo con la delantera María Inés González, están conscientes. "Nuestro objetivo está intacto. Queda 100 por ciento en nosotras pasar. Lo vemos como algo bueno, con la mayor seriedad posible", sentenció la futbolista de Tigres.
Será este viernes, en la cancha de la Arena Katowice, cuando la Selección Mexicana Femenil Sub-20 definirá su futuro.
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