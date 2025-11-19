Tri Sub-17 cae ante Portugal

México.- La Selección Mexicana Sub-17 vio con tristeza cómo su ilusión de levantar la Copa del Mundo se desvanecía con el paso de los minutos en Qatar, víctima de Portugal.

El gigante europeo impuso su jerarquía desde el silbatazo inicial y no dejó espacio para la esperanza, borrando al Tricolor con una goleada implacable de (5-0) que quedará marcada como una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente de la categoría. Cada intento de México en la cancha fue ahogado por la presión alta y la precisión de los portugueses, que dominaron todos los sectores del campo, aprovechando los errores defensivos y el hecho de jugar con un hombre más desde los veinte minutos.