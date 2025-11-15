logo pulso
Triunfa el Magic ante los Nets

Franz Wagner anota 25 puntos, Tristan da Silva añade 22 en un cierre sólido

Por AP

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfa el Magic ante los Nets

ORLANDO.- Franz Wagner anotó 25 puntos, Tristan da Silva añadió 22 unidades y nueve rebotes, y el Magic de Orlando dejó a Brooklyn sin anotar en los últimos dos minutos y medio para lograr una victoria de 105-98 sobre los Nets el viernes por la noche.

La victoria fue la segunda de Orlando en el Grupo de la Copa NBA y dejó a Brooklyn con un récord de 0-2.

Michael Porter Jr. sumó 24 tantos y 11 rebotes para los Nets, que lideraban 98-94 después de una canasta de Nic Claxton con 2:37 restantes. Sin embargo, Wagner encestó dos triples, da Silva hizo uno y Brooklyn no volvió a anotar.

Desmond Bane anotó nueve de sus 19 puntos en el último cuarto para Orlando y Jalen Suggs terminó con 14 tantos, siete rebotes y seis asistencias.

Ziaire Williams consiguió 15 unidades y un robo de balón al final del cuarto período —tras la 19na pérdida de balón de Orlando— que puso a los Nets arriba 96-92. Noah Clowney sumó 12 puntos antes de salir por faltas con 1:58 restantes.

Da Silva tuvo su primera titularidad de la temporada en lugar de Paolo Banchero, quien está fuera por una distensión en la ingle izquierda.

Los Nets tenían una ventaja de 53-37 a mitad del segundo cuarto, ayudados por triples, un 59% de acierto en tiros y diez pérdidas de balón del Magic. Los triples de da Silva y Bane, y un bloqueo de Goga Bitadze a un intento de retacada de Terrance Mann, cambiaron rápidamente el rumbo del juego. Orlando superó a los Nets 25-5 en los siguientes ocho minutos y lideró por hasta siete en el tercer cuarto.

Después de encestar seis de sus primeros 11 tiros de tres puntos, los Nets solo acertaron cuatro de 29 y perdieron por undécima vez en 12 juegos.

