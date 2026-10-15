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Tyreek Hill, culpable por violencia doméstica

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Tyreek Hill, culpable por violencia doméstica
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      MIAMI.- Un jurado de Miami determinó el martes que Tyreek Hill es responsable de dos cargos de agresión, pero no responsable de las ocho reclamaciones restantes presentadas por Lakeeta Vaccaro, lo que puso fin al mediático juicio civil que involucró al receptor de la NFL y a su esposa, de quien está separado. Hill, quien ha jugado en la NFL con los Chiefs de Kansas City y los Dolphins de Miami, fue declarado responsable de dos cargos de agresión: uno derivado de un incidente en enero de 2024 y otro de abril de 2025. El jurado otorgó a Vaccaro 500,000 dólares en daños compensatorios, pero no le concedió daños punitivos.

      El jurado determinó que Hill, de 32 años, no es responsable de otros ocho cargos que incluían agresión, asalto y violencia doméstica continuada.

      El juicio incluyó acusaciones de abuso presentadas por Vaccaro, de 30 años, quien en el estrado describió episodios en los que Hill presuntamente le jaló el cabello y "me trató como si yo fuera, simplemente, un hombre". Hill subió al estrado la semana pasada y en su mayoría negó lo que calificó como "acusaciones falsas" hechas por su esposa, de quien está separado, aunque dijo que en una ocasión empujó a Vaccaro y "hizo un agujero en la pared".

      Hill, con una camiseta tipo polo oscura, abrazó a uno de sus abogados y estrechó la mano de otros tras el veredicto, antes de salir solo de la sala del tribunal.

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      No quedó claro de inmediato qué significa el veredicto para el regreso de Hill a la NFL. Aún trabaja para recuperarse de una dislocación de rodilla y ligamentos desgarrados que sufrió en septiembre de 2025 cuando estaba con los Dolphins, pero su agente, Drew Rosenhaus, ha indicado que podría estar listo para jugar en noviembre.

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