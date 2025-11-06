Un éxito Torneo de Tenis Dobles Mixtos

La primera etapa del tradicional “Torneo de Tenis, Dobles Mixtos” se llevó a cabo en las instalaciones del Club Libanés Potosino, reuniendo a jugadores locales. Este torneo, que año con año atrae a parejas de distintas edades y niveles, destacó por la participación dinámica de las y los competidores y el nivel de los encuentros disputados en la cancha.

En la categoría Primera “A”, la dupla conformada por Fernanda Valle y Juan Carlos Baca se proclamó campeona, tras enfrentar a Daniela Sierra y David Koch, quienes quedaron como finalistas. La competencia de Primera “B” tuvo como ganadores a Paulina Ocaña y Pablo Carné, mientras que Ana Isabel Enríquez y Patrick Wauthier se ubicaron en el segundo lugar.

Por su parte, en la categoría de segunda fuerza, Ana Daniela Rodríguez y Yetro López se llevaron el triunfo, con Marifer Martínez y Nicco Rizzi ocupando el puesto de finalistas. La tercera fuerza cerró la jornada de manera destacada, coronando a Ana Gaby Villalba y José Juan Villalba como campeones, en tanto que Ana Sofía Ortega y Diego López finalizaron en segundo lugar.

Los organizadores del torneo destacaron la participación de los jugadores y el ambiente de camaradería que se vivió durante la primera etapa, al tiempo que recordaron que la segunda etapa del torneo se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, donde se espera que nuevas parejas se sumen a la competencia y continúe la tradición del evento.

El torneo, considerado un referente dentro del tenis local, busca fomentar la práctica del deporte en la comunidad y ofrecer un espacio de encuentro para jugadores y jugadoras de distintos niveles, combinando la competitividad con la convivencia social que caracteriza a este tipo de certámenes.