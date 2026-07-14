Utilizará Argentina cábala de 1986

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CIUDAD DE MÉXICO.- El duelo entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales de Norteamérica 2026, representa una rivalidad que va más allá del terreno de juego.

En la Copa del Mundo, ha sido una batalla muy recurrente, pero ninguna como la que protagonizaron en cuartos de final de México ´86, donde —comandada por Diego Maradona— la Albiceleste se impuso con el "Gol del Siglo" y "La mano de Dios".

Es sabido que, entre los futbolistas argentinos, existen muchas cábalas, por lo que esperan que una los ayude para derrotar al Equipo de le Rosa.

Trascendió que el combinado de Lionel Messi solicitó usar su uniforme azul; mucho tiene que ver el partido de hace 40 años, ya que en esa ocasión emplearon la indumentaria de visita en la misma tonalidad y que ya presentaron en la victoria ante Jordania.

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Los argentinos apelan a la hazaña del Pelusa y compañía para quedarse con el boleto a la gran final, donde se podrían enfrentar a Francia o España. Por parte de los Tres Leones, se espera que salten al terreno de juego con el uniforme totalmente blanco.

Un conocido conflicto bélico en los 80, protagonizado por los dos países, generó un odio que suele llevarse a la cancha cada que se topan.

El partido de este miércoles en Atlanta no será la excepción y, del lado argentino, esperan que el uniforme azul los motive para lograr una proeza similar a la que logró el Diego y sus compañeros en el pasado.