UTSLP subcampeón de básquet varonil

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La segunda jornada de los Juegos Regionales Universitarios 2026 del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se desarrolló este viernes 13 de noviembre en San Luis Potosí, con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) como institución anfitriona. Durante las actividades de la Región V se disputaron encuentros de basquetbol, voleibol de sala y futbol 7, además de competencias culturales, con la participación de estudiantes de distintas instituciones educativas.

Uno de los resultados destacados para la delegación potosina fue el subcampeonato de la UTSLP en básquetbol varonil. El equipo anfitrión consiguió su pase a la final tras vencer 32-29 a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí en semifinales; sin embargo, en el encuentro por el título cayó 64-23 ante la Universidad Tecnológica de Durango, que se quedó con el primer lugar. En la rama femenil, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí derrotó 66-8 a la UTSLP.

En voleibol de sala varonil, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí se proclamó campeona al vencer en la final por dos sets a cero a la Universidad Tecnológica de Poanas. Para llegar al encuentro por el título, la escuadra potosina superó 2-0 a la Universidad Politécnica de Durango, mientras que Poanas avanzó tras imponerse 2-1 a la UTSLP. Por otra parte, en futbol 7 varonil, la UTSLP consiguió una contundente victoria de 8-1 sobre la Universidad Tecnológica Metropolitana, en una jornada que también registró triunfos de Durango, Poanas, Rodeo, Mezquital y Cuencamé. Las semifinales y la final quedaron programadas para el sábado 14 de noviembre.

En las actividades culturales, la competencia de mural en gis tuvo como ganadora a la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí, seguida por la Universidad Tecnológica de Rodeo y la Universidad Politécnica de Cuencamé. Este resultado amplió la participación de las instituciones de la región en las distintas expresiones contempladas dentro de los encuentros universitarios.

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Con estos resultados, la segunda jornada dejó como principales logros para San Luis Potosí el subcampeonato de la UTSLP en básquetbol varonil y el primer lugar de la Universidad Tecnológica Metropolitana en mural en gis. Las actividades continuaron con la expectativa de definir a los ganadores de futbol 7 y completar la participación de las delegaciones en esta edición de los Juegos Regionales Universitarios.