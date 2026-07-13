Van der Poel gana la novena etapa

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USSEL.- Mathieu van der Poel calculó su ataque a la perfección para ganar al esprint la montañosa novena etapa del Tour de Francia, y el campeón defensor Tadej Pogacar conservó el domingo el maillot amarillo de líder de la carrera.

Van der Poel integraba un grupo de cuatro que disputaban la victoria. Aceleró a unos 200 metros de la meta y luego contuvo al noruego Tobias Johannessen y al británico Tom Pidcock, antes de abrir los brazos al cruzar la línea. A los tres se les registró el mismo tiempo: 3 horas, 27 minutos y 51 segundos.

"Fue una etapa realmente dura después de una semana dura para el equipo", dijo Van der Poel, que corre para Alpecin-Premier Tech.

Van der Poel dijo que el inicio brutalmente caluroso del Tour le mermó las fuerzas.

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"El calor te quita mucha energía y tuve la sensación de que no me estaba recuperando bien en los primeros días", dijo. "Hoy fue la primera etapa en la que sentí que tenía las piernas (para ganar)".

Fue la tercera victoria de etapa en el Tour para el neerlandés de 31 años, cuyo amplio palmarés incluye múltiples triunfos en clásicas de un día y títulos mundiales de ciclocross. También fue campeón mundial de ruta, y el ciclismo le corre por las venas.

Su abuelo materno fue el ciclista francés Raymond Poulidor, que compitió en las décadas de 1960 y 1970, terminó segundo en el Tour en tres ocasiones y tercero cinco veces. Apodado "Poupou" y "el eterno segundo", era adorado por los aficionados franceses.

A Van der Poel le preguntaron si durante la etapa había pensado en Poulidor, quien murió en 2019.

"Siempre", le dijo a la televisión francesa, "cada día en el Tour es especial". Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, llegó seis segundos detrás de Van der Poel en un grupo que incluía al bicampeón Jonas Vingegaard.

Pogacar mantuvo su ventaja general de 2 minutos y 42 segundos sobre Vingegaard, segundo clasificado, su principal rival . El compañero de Pogacar, el mexicano Isaac del Toro, está a 3:27 en el tercer puesto.