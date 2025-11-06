logo pulso
Venus Williams jugará en Auckland

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
Venus Williams jugará en Auckland

AUCKLAND.- Venus Williams planea competir por 33ra temporada consecutiva en la gira de la WTA a partir del torneo de Auckland en enero.

Los organizadores del ASB Classic en Nueva Zelanda informaron el miércoles que Williams, de 45 años, participará en el torneo del 5 al 11 de enero.

Esto sugiere que la campeona de siete torneos de Grand Slam en individuales se prepara para el Abierto de Australia más adelante ese mes, un torneo en el que ha perdido dos veces en la final.

Williams hizo su debut en un torneo profesional en 1994 en Oakland, California, y ha disputado al menos dos citas de la gira femenina en cada temporada desde entonces, según la WTA.

Jugó por última vez en individuales en el Abierto de Estados Unidos en agosto. Sucumbió en tres sets ante Karolina Muchova, la undécima cabeza de serie, en la primera ronda.

Actualmente ubicada en el puesto número 570, Williams es cinco años mayor que las siguientes jugadoras más veteranas en el ranking: Naoko Eto y Bethanie Mattek-Sands.

