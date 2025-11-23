Verstappen reina en Las Vegas

Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de Las Vegas tras dominar gran parte de la carrera y mantener a raya a sus perseguidores en las etapas finales con lo que aún tiene esperanzas de poder coronarse en la presente campaña, no obstante, el desafío será mayúsculo debido a que Norris concluyó segundo, el británico queda al momento con 42 puntos por delante del neerlandés con dos carreras por disputarse.

La prueba comenzó con una arrancada complicada: Norris se fue ancho en la primera curva, lo que permitió que Verstappen tomara el liderato, mientras Norris caía detrás de George Russell y Oscar Piastri perdía varias posiciones en la parrilla. La acción se vio interrumpida en varias ocasiones por virtual safety cars debido a escombros en la pista, lo que añadió cierta tensión y provocó cambios estratégicos para los equipos.

Hamilton protagonizó un gran inicio, avanzando del puesto 19 al 12 en apenas tres vueltas, mientras que pilotos como Stroll y Bortoleto quedaron fuera de la carrera tras incidentes iniciales. Albon también se retiró más adelante, sumándose a la lista de abandonos del día. Las estrategias de boxes fueron claves: Russell y Hamilton realizaron paradas para cambiar neumáticos, al igual que Leclerc y Verstappen, quienes lograron mantener sus posiciones tras detenciones rápidas y efectivas.

En la primera mitad de la carrera, el neerlandés y el británico intercambiaron vueltas rápidas, pero Verstappen logró conservar la ventaja mientras Norris comenzaba a perder rendimiento. Piastri enfrentó dificultades tras un bloqueo en la frenada, cediendo la sexta posición a Leclerc y quedando bajo presión de otros competidores como Hadjar y Antonelli, este último sufriendo con neumáticos duros usados mientras luchaba por mantenerse en cuarta posición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las maniobras más destacadas incluyeron a Norris adelantando a Russell para subir a la segunda posición, y Bearman superando a Alonso para escalar al undécimo lugar. La carrera también estuvo marcada por la penalización a Albon, quien recibió cinco segundos por un contacto con Hamilton. Estos incidentes generaron cambios en la clasificación intermedia, haciendo la contienda aún más dinámica.

Con menos de diez vueltas para el final, el rendimiento de Norris cayó drásticamente, perdiendo más de 12 segundos respecto a Verstappen. Piastri y otros contendientes aprovecharon para consolidar posiciones intermedias, pero el neerlandés mantuvo el control absoluto hasta cruzar la línea de meta.