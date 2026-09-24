Retrasan Cerveceros calificación de Filis

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FILADELFIA.- Christian Yelich y Brice Turang conectaron jonrones solitarios, y los Cerveceros de Milwaukee retrasaron el posible pase de Filadelfia a la postemporada con una victoria de 4-1 sobre los Filis la noche del miércoles.

Los Filis necesitaban tanto una victoria sobre los Cerveceros como una derrota más tarde el miércoles por la noche de Arizona o San Diego para asegurar su quinto viaje consecutivo a los playoffs de la Liga Nacional. Los Filis iniciaron esta racha con un viaje a la Serie Mundial en 2022, llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada siguiente y vienen de conquistar títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional.

Los Filis tienen que conformarse con un boleto de comodín esta temporada y es probable que abran los playoffs la próxima semana como visitantes. Filadelfia, Chicago y San Diego poseen los tres comodines de la Liga Nacional de cara a los últimos juegos de la temporada.

Los Filis se fueron de 12-0 con corredores en posición de anotar contra los Cerveceros y dejaron a 10 en base.

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El mánager interino de los Filis, Don Mattingly, comentó antes del juego que el equipo estaba dispuesto a esperar en el Citizens Bank Park hasta después de que terminara el partido de los Padres, si era necesario, para celebrar. No hubo necesidad de quedarse.

Aaron Nola (7-11) había enderezado una temporada miserable y registró una efectividad de 1.86 en sus últimas ocho aperturas, y el jugador de Filis con más tiempo en el equipo tuvo la oportunidad de asegurar el pase. Con una fiesta de playoffs en el horizonte, en cambio permitió el 20mo jonrón de la temporada de Turang en la primera entrada y el 12mo del año de Yelich en la segunda.

Henderson permitió cuatro imparables y una carrera en cinco entradas para ayudar a los Cerveceros, campeones de la División Central de la Liga Nacional, a ganar su partido número 99 de la temporada.

Trevor Megill lanzó una novena entrada sin carreras para conseguir su 30mo salvamento.

El venezolano William Contreras extendió su racha de imparables a 11 juegos con un sencillo de dos carreras en la tercera entrada para poner el marcador 4-1.