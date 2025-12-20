Video | Anthony Joshua noquea a Jake Paul en 6to asalto

Anthony Joshua aprovechó su experiencia y pudo apalear y noquear el viernes al YouTuber Jake Paul en el sexto asalto de su pelea dentro de la división de los pesados.

Joshua, dos veces campeón de la máxima categoría demostró por qué es uno de los mejores golpeadores de este deporte, al derribar un par de veces a Paul en el quinto asalto.

Para esas alturas, el YouTuber estaba visiblemente reducido. Joshua lo percibió también, y lo envió a la lona con un gancho de derecha al inicio del sexto capítulo. El inglés volvió a derribar a Paul con una combinación de puñetazos a la cabeza.

Aunque Paul (12-2) se levantó nuevamente, Joshua (29-4, 26 nocauts) finalmente destruyó cualquier posibilidad de una sorpresa cuando lo derribó por cuarta vez con un derechazo a la cabeza. El árbitro Christopher Young hizo la cuenta ante Paul a los 1:31 minutos del asalto frente a una multitud de 19.600 personas en el Kaseya Center.

Jake Paul is the biggest clown on earth and has done irrefutable damage to boxing. Those who know, know.



Anthony Joshua getting the KO is karma for YEARS for so many REAL boxers and fighters that Paul disrespected, and had rigged fights with. pic.twitter.com/m4UiUWcJ1n — Robby The Brain (@RobbyTheBrain) December 20, 2025

"Tardó un poco más de lo esperado, pero la mano derecha finalmente encontró su destino", dijo Joshua. "Jake Paul lo ha hecho realmente bien esta noche, mis respetos. Se levantó una y otra vez. Lo respeto por intentarlo. Pero enfrentó esta noche a un boxeador de verdad"

Con la victoria, Joshua puede buscar ahora recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk. Joshua también ha hablado sobre un combate largamente discutido con su compatriota y excampeón, Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.

Fue el primer combate de Joshua desde que Daniel Dubois lo noqueó en cinco asaltos en septiembre de 2024.

Joshua comenzó metódicamente el ritmo contra Paul desde la primera ronda, si bien ninguno de los dos peleadores se involucró temprano en el intercambio de golpes. A mitad del asalto, Paul lanzó un derechazo que Joshua bloqueó con su guante.

En los últimos segundos, Joshua sumó puntos con un derechazo a la cabeza cerca de las cuerdas.

En el segundo asalto, Joshua comenzó a utilizar su ventaja de alcance de seis pulgadas (15 centímetros) y fue sacando provecho con un jab de izquierda.

Paul conectó un derechazo corto a la cabeza al inicio del cuarto asalto. Más tarde en el episodio, Paul cayó dos veces de manera torpe mientras intentaba nuevamente acortar la distancia durante intercambios a corta distancia.

"Di todo lo que tenía", dijo Paul. "Anthony es un gran peleador y me pateó el trasero, pero de eso se trata dese deporte. Voy a volver ya seguir ganando".

A sus 28 años, Paul pesó 216 libras y Joshua registró 243 para el combate.

Paul, que comenzó su carrera en enero de 2020, originalmente había planeado una exhibición en Miami con el campeón de peso ligero Gervonta Davis el mes pasado. Pero Davis se enfrentó a problemas legales que cancelaron el evento.

Rápidamente, Paul cambió de rumbo y consiguió el combate contra Joshua en el mismo lugar.

Entre las celebridades en la multitud se encontraban el campeón de golf Rory McIlroy, el toletero dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto, el fundador de Barstool Sports Dave Portnoy y los receptores retirados de la NFL Michael Irvin y Brandon Marshall.

En un combate preliminar entre campeones retirados de UFC, Anderson Silva, de 50 años, logró un nocaut técnico en el segundo asalto contra Tyron Woodley.