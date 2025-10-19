Villalobos es bronce en Mundial de Paratriatlón

México.- México recibió una gran noticia la mañana del sábado 18 de octubre tras enterarse que Kenia Villalobos consiguió la medalla de bronce al terminar en el tercer puesto de la final de la Serie Mundial de Paratriatlón en Australia en la categoría PTS3.

La paratleta originaria de Aguascalientes agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su estado, de la Federación y del Comité Paralímpico Mexicano, luego de haberse subido al podio y de colgarse la presea de bronce.

“Quiero agradecer a la Federación y a Copame por todo el apoyo que nos han brindado para llegar hasta acá y nos vemos pronto”, comentó la medallista en un video compartido en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la mexicana se sube al podio en una competencia mundial, pues justamente hace dos años (2023) consiguió el oro en la Copa Mundial de Paratriatlón en Long Beach, California, uno de sus logros más destacados en su carrera. De igual manera, logró una plata en Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra, España.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ya en 2024, año de la justa Paralímpica, previo a viajar a París logró conquistar el primer lugar del Campeonato Americano de Paratriatlón. En ese período repitió como la mejor en la Serie Mundial de Paratriatlón en Montreal, Canadá.

En los Juegos Paralímpicos de París 2024 llegó con la misión de buscar una medalla, aunque eso no ocurrió, la mexicana consiguió culminar su destacada participación en el lugar 11 de la competencia.