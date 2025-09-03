logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vingegaard recupera liderato de la Vuelta

Por AP

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Vingegaard recupera liderato de la Vuelta

ISABA, España.- Jonas Vingegaard recuperó el liderato general en la décima etapa de la Vuelta a España el martes, mientras que Jay Vine consiguió su cuarta victoria de etapa en la Vuelta en su carrera.

El ciclista danés, dos veces campeón del Tour de Francia, terminó en un grupo de una docena de corredores a uno minuto y cinco segundos detrás de Vine, quien se escapó en una fuga temprana.

El líder anterior, el ciclista noruego Torstein Træen, terminó la etapa 2:08 detrás de Vine.

Vingegaard ahora lidera a Træen por 26 segundos, con el ciclista portugués Joao Almeida tercero, a 38 segundos de distancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue la segunda victoria de etapa de Vine en la Vuelta este año, el australiano también ganó dos etapas en la edición de 2022.

El tramo de 175,3 kilómetros (109 millas) terminó con una subida al resort de esquí El Ferial Larra Belagua. La etapa 11 el miércoles es un tramo de 157,4 kilómetros (98 millas) que comienza y termina en Bilbao.

La carrera finaliza en Madrid el 14 de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz llega a semifinales
Alcaraz llega a semifinales

Alcaraz llega a semifinales

SLP

AP

Venció al checo Lehecka realizando algunos tiros espectaculares

Cordero y Hernández recuperan la corona
Cordero y Hernández recuperan la corona

Cordero y Hernández recuperan la corona

SLP

Romario Ventura

Se proclaman campeones de NACAM, pese a dificultades en el Rally Sierra Juárez

Presentan el Medio Maratón Universitario
Presentan el Medio Maratón Universitario

Presentan el Medio Maratón Universitario

SLP

Romario Ventura

América vs. Chivas sí tendrá público
América vs. Chivas sí tendrá público

América vs. Chivas sí tendrá público

SLP

El Universal