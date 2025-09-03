Vingegaard recupera liderato de la Vuelta

ISABA, España.- Jonas Vingegaard recuperó el liderato general en la décima etapa de la Vuelta a España el martes, mientras que Jay Vine consiguió su cuarta victoria de etapa en la Vuelta en su carrera.

El ciclista danés, dos veces campeón del Tour de Francia, terminó en un grupo de una docena de corredores a uno minuto y cinco segundos detrás de Vine, quien se escapó en una fuga temprana.

El líder anterior, el ciclista noruego Torstein Træen, terminó la etapa 2:08 detrás de Vine.

Vingegaard ahora lidera a Træen por 26 segundos, con el ciclista portugués Joao Almeida tercero, a 38 segundos de distancia.

Fue la segunda victoria de etapa de Vine en la Vuelta este año, el australiano también ganó dos etapas en la edición de 2022.

El tramo de 175,3 kilómetros (109 millas) terminó con una subida al resort de esquí El Ferial Larra Belagua. La etapa 11 el miércoles es un tramo de 157,4 kilómetros (98 millas) que comienza y termina en Bilbao.

La carrera finaliza en Madrid el 14 de septiembre.