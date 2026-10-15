Vinícius Jr. se perderá el Clásico

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MADRID.- El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión en La Liga española, incluido el clásico contra el Barcelona, después de tirar del pelo a un rival en la victoria 1-0 del sábado sobre Villarreal.

Vinícius recibió una tarjeta roja directa a los 73 minutos por haber tirado con fuerza del pelo de Nathan Saliba, de Villarreal, cuando ambos esprintaban por el campo, instantes antes de que el jugador del Madrid marcara un gol. El tanto también fue anulado.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de cuatro partidos poco antes del encuentro del Madrid en la Liga de Campeones ante la Roma el miércoles.

Indicó que fue sancionado con dos partidos por el tirón de pelo y otros dos por sus posteriores protestas agresivas al árbitro Isidro Díaz de Mera.

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Vinícius le gritó a Díaz de Mera mientras sus compañeros intentaban calmarlo cuando abandonaba el campo.

Se esperaba que el Real Madrid recurriera la sanción. Medios españoles informaron que una primera apelación ya había sido desestimada. El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó el momento del anuncio de la sanción a Vinícius poco antes de un "partido importante" de la Champions.

"Pienso que la pregunta es al comité, por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si haces esta pregunta es, seguramente, porque piensas que le puede afectar", dijo Mourinho a Movistar Plus. "¿Por qué no lo hace mañana por la mañana y sí dos horas antes de un partido importante para el Real Madrid? Un club español.", añadió.

Díaz de Mera escribió en su acta arbitral que, tras ser expulsado, Vinícius "protestó mi decisión, elevando la voz, hacia el lugar donde yo me encontraba de manera agresiva, y siendo sujetado por compañeros".

Vinícius se perderá el partido del domingo en casa contra Sevilla y el viaje a Barcelona de la semana siguiente. También se perderá los encuentros como visitante ante Racing de Santander y Valencia.