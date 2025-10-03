logo pulso
Volverá la NFL a México en 2026

Lo afirma el comisionado de la liga, todo apunta que jugarán los Cowboys

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Volverá la NFL a México en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La espera terminó. La NFL volverá a México en 2026, así lo dio conocer el comisionado de la liga, Roger Goodell en una conferencia que dio en Inglaterra previo al juego entre Browns y Vikings del fin de semana.

La liga hará su regreso triunfal a México en el margen del 20 aniversario el primer partido de temporada regular celebrado fuera de los Estados Unidos y que se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 2 de octubre del 2005.

“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, afirmó Goodell en una conferencia realizada en el Twickenham Stadium de la ciudad de Londres.

México recibirá su sexto juego de temporada regular de la NFL. La relación comenzó en 2005 cuando los Cardinals y 49ers chocaron en el entonces Estadio Azteca. Durante más de 10 años la Liga no volvió a suelo mexicano, hasta 2016 cuando Texans y Raiders protagonizaron el triunfal regreso de la NFL a nuestro país.

En 2017 los Raiders volvieron, ahora para enfrentar a los Patriots en el Coloso de Santa Úrsula. El mal estado del terreno de juego privó a México del que sería su tercer juego oficial de la NFL en la capital mexicana. En 2019 Chiefs y Chargers protagonizarían el último duelo previo a la pandemia del COVID-19.

Tras dos largos años, la NFL volvió con los 49ers y los Cardinals — como en aquel histórico juego en 2005 —, y desde entonces no ha vuelto a tierras mexicanas. El mismo Jerry Jones ha asegurado que su equipo, los Cowboys de Dallas, serían el equipo local en el regreso de la Liga a México.

