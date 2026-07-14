Vuelve Jordan Spieth a Royal Birkdale

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SOUTHPORT, Inglaterra.- Jordan Spieth estaba a cuatro días de cumplir 24 años cuando desplegó pura magia en la última hora en Royal Birkdale para ganar el Abierto Británico y completar el tercer tramo del Grand Slam. Este ha sido uno de los desenlaces más asombrosos en un major.

¿Quizá aún más asombroso? Desde entonces solo tiene dos victorias en la Gira de la PGA. Sólo ha jugado una vez en el grupo final de un major.

Lo que no ha cambiado es su optimismo de que puede volver a su mejor golf, por más lejos que eso parezca para un jugador que es el número 51 del mundo, que no ha estado en el Championship Tour los últimos dos años y que no ha estado en la pelea para gana run major en los último cinco años.

"Si renuncias a alcanzar tu techo, entonces no le veo sentido a seguir jugando", indicó Spieth. "Así que para mí siempre se trata de que haré todo lo que pueda para intentar estar en lo más alto del mundo, sé que puedo. Ya lo he estado. Es bueno tener un proyecto".

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Ese proyecto lleva ahí casi una década: la persecución del Grand Slam calendario que terminó con un bogey en el hoyo 17 en St. Andrews en 2015, su título del Abierto Británico dos años después y jugar en el grupo final en Carnoustie en 2018 mientras intentaba conservar la jarra de clarete.