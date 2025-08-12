logo pulso
Warren lidera el gane de Yankees de NY

Por AP

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Warren lidera el gane de Yankees de NY

NUEVA YORK.- Will Warren permitió tres hits y dos carreras en seis entradas y dos tercios para convertirse en el primer abridor de los Yankees de Nueva York en conseguir un out en la séptima entrada en un mes, en una victoria por 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota el lunes por la noche.

Warren (7-5), quien permitió jonrones a Byron Buxton y Trevor Larnach, ponchó a siete y no dio bases por bolas antes de que Luke Weaver y David Bednar completaran la 23era victoria de Nueva York en sus últimos 30 encuentros de temporada regular ante Minnesota.

Fue la primera vez que los Yankees ganaron un partido inaugural de serie desde el receso del Juego de Estrellas.

El último lanzador de Nueva York en conseguir un out en la séptima fue Carlos Rodón, quien trabajó ocho entradas el 11 de julio contra los Cachorros de Chicago.

Cody Bellinger, Giancarlo Stanton y Ben Rice batearon cuadrangulares contra el abridor de Minnesota Zebby Matthews (3-4).

Jazz Chisholm Jr. pegó un jonrón en el octavo rollo después de que Trent Grisham y Aaron Judge conectaran sencillos impulsadores en el séptimo.

Bellinger puso fin a una sequía de 12 juegos sin jonrones en la primera entrada. Stanton y Rice conectaron cuadrangulares en la tercera, marcando la octava vez que los Yankees batean vuelacercas consecutivos este año.

