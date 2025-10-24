Warriors suman 2da. victoria ante Nuggets

SAN FRANCISCO.- Stephen Curry anotó 42 puntos, incluyendo un triple que empató el partido al final del tiempo reglamentario, para ayudar a los Golden State Warriors a superar la marca personal de 50 puntos de Aaron Gordon y vencer a los Denver Nuggets por 137-131 el jueves por la noche.

Los Warriors lograron una racha de 12-2 en la prórroga, que comenzó con un triple desde la esquina de Al Horford y contó con un espectacular triple de Jimmy Butler que puso el marcador en 133-127 a falta de 41 segundos para el final, lo que permitió a Golden State comenzar la temporada con un balance de 2-0.

Gordon rompió el récord de la franquicia de Alex English para un primer partido de la temporada con 47 puntos, establecido en 1985 contra Golden State. Los 10 triples de Gordon igualaron el récord de Terry Rozier, establecido en 2020, de la mayor cantidad de puntos anotados en un primer partido de la temporada.

El final del tiempo reglamentario fue dramático, con Gordon anotando un triple decisivo a 25.7 segundos del final, para luego ver a Curry empatar el partido 4.3 segundos después con un triple largo. Nikola Jokic falló un tiro en la zona justo antes de la bocina, enviando el partido a la prórroga, donde los Warriors tomaron el control.

Jokic terminó con 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, uniéndose a Oscar Robertson como los únicos jugadores con cuatro triples-dobles en sus primeros partidos de la temporada.

Los Nuggets fueron el último equipo de la NBA en saltar a la cancha en la temporada regular y rápidamente se convirtieron en el primer equipo en seis años en ir perdiendo por 10-0 o menos en el primer partido. Respondieron rápidamente con 12 puntos consecutivos y no volvieron a ir perdiendo en la primera mitad.