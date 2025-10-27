Yareli Acevedo, campeona mundial

El ciclismo mexicano ha dado una nueva alegría al país y a toda Latinoamérica, al ver a una de sus representantes coronarse como campeona mundial.

Luego de las increíbles actuaciones de Isaac del Toro, que han aumentado el interés por la disciplina, otro nombre brilla en el escenario internacional.

Se trata de Yareli Acevedo, quien se consagró campeona mundial en la prueba de carrera por puntos en el Campeonato Mundial de Pista 2025, celebrado en Santiago de Chile.

Con una actuación impecable, la ciclista mexicana sumó 63 puntos, superando a dos medallistas olímpicas: la británica Anna Morris (58) y la neozelandesa Bryony Botha (56).

Con una gran sonrisa y la bandera de México en las manos, Acevedo, de 24 años de edad, recorrió la pista recibiendo el reconocimiento de los aficionados, quienes vieron a la estudiante de la UNAM convertirse en la primera latinoamericana en lograr este título en la historia del certamen.

“Quiero que los niños vean que sí se puede (...) con trabajo y disciplina, ellos lo pueden lograr. En Latinoamérica hay mucho talento, y qué bueno que se haya logrado esto”, mencionó ante los medios.

Acevedo, quien ganó hace unos meses la presea de oro en la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista en Turquía, sigue sumando logros con miras a una actuación memorable en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.