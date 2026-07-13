Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

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La dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, restó relevancia al surgimiento de Somos MX en San Luis Potosí, luego de que el exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios asumiera la presidencia estatal del nuevo instituto político y se presentara como una opción de oposición al gobierno encabezado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La también legisladora consideró positiva la creación de una nueva fuerza política al señalar que amplía la oferta partidista; sin embargo, sostuvo que el proyecto está integrado por perfiles ya conocidos que únicamente cambiaron de siglas. "Es muy importante saber que son los mismos, se van de un partido a otro", declaró al ser cuestionada sobre el arranque de actividades de Somos MX.

Las declaraciones de Rocha Medina se dan después de que Nava Palacios afirmara que el nuevo partido busca consolidarse como una "oposición verdadera" frente al actual gobierno estatal, en un escenario donde también participan como fuerzas opositoras el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral de 2027.

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La dirigencia estatal de Somos MX quedó encabezada por Xavier Nava Palacios, quien durante la presentación del partido aseguró que el objetivo será construir una alternativa política de cara a los próximos comicios, además de integrar estructuras municipales en las cuatro regiones del estado para fortalecer su presencia territorial.