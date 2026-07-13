logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

"Son los mismos, se van de un partido a otro", dice Sara Rocha

Por Samuel Moreno

Julio 13, 2026 01:46 p.m.
A
Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       

      La dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, restó relevancia al surgimiento de Somos MX en San Luis Potosí, luego de que el exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios asumiera la presidencia estatal del nuevo instituto político y se presentara como una opción de oposición al gobierno encabezado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      La también legisladora consideró positiva la creación de una nueva fuerza política al señalar que amplía la oferta partidista; sin embargo, sostuvo que el proyecto está integrado por perfiles ya conocidos que únicamente cambiaron de siglas. "Es muy importante saber que son los mismos, se van de un partido a otro", declaró al ser cuestionada sobre el arranque de actividades de Somos MX.

      Las declaraciones de Rocha Medina se dan después de que Nava Palacios afirmara que el nuevo partido busca consolidarse como una "oposición verdadera" frente al actual gobierno estatal, en un escenario donde también participan como fuerzas opositoras el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral de 2027.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La dirigencia estatal de Somos MX quedó encabezada por Xavier Nava Palacios, quien durante la presentación del partido aseguró que el objetivo será construir una alternativa política de cara a los próximos comicios, además de integrar estructuras municipales en las cuatro regiones del estado para fortalecer su presencia territorial.

      LEA TAMBIÉN

      Somos MX se estrena con amago al PVEM

      Ve X. Nava autoridades locales tibias ante campaña adelantada; nuevo partido iría a entes federales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX
      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

      SLP

      Samuel Moreno

      "Son los mismos, se van de un partido a otro", dice Sara Rocha

      Muere turista ahogado en la Media Luna
      Muere turista ahogado en la Media Luna

      Muere turista ahogado en la Media Luna

      SLP

      Rubén Pacheco

      Rescatistas intentaron auxiliarlo, pero falleció en un hospital

      Somos MX, un ala más de la "herencia maldita": Gallardo
      Somos MX, un ala más de la "herencia maldita": Gallardo

      Somos MX, un ala más de la "herencia maldita": Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Pidió al nuevo instituto político promover debates de altura y no mentiras

      Video | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: EGC
      Video | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: EGC

      Video | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      Criticó la falta de coordinación institucional y denunció trato desigual en obras