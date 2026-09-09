Ejército repele ataque y captura a dos presuntos integrantes de "Los Ardillos"
Pobladores confrontaron con palos y piedras a militares durante el operativo en Chilpancingo
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Elementos del Ejército quienes realizaban patrullajes de vigilancia en Tlahuizapa y Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo, Guerrero fueron agredidos con disparo de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, siendo repelida la agresión en defensa propia, sin registrarse personas fallecidas o heridas.
Ejército responde agresión y detiene a miembros de Los Ardillos
Además, en Coacoyulillo fueron detenidos dos hombres pertenecientes a la organización delictiva "Los Ardillos" y aseguradas dos armas largas, cargadores, municiones y dos motocicletas.
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que durante esta acción, un grupo de pobladores confrontó con palos y piedras al personal militar, por lo que fue necesario aplicar los niveles del uso de la fuerza conforme a la ley y reforzar el área con integrantes de la Guardia Nacional (GN).
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Presencia y disputa de organizaciones delictivas en la región
La dependencia resaltó que, en esta comunidad tiene presencia "Los Ardillos", organización delictiva que mantiene una disputa con "Los Tlacos" por el control de actividades ilícitas.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.
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