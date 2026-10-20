Cadillac presenta su camioneta edición "Checo" Pérez

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¡Atención, fanáticos! Cadillac ha presentado la nueva edición de su Escalade-V inspirada en Sergio "Checo" Pérez. Este vehículo incluye detalles únicos, los cuales hacen referencia al monoplaza que conduce el piloto mexicano en su regreso a la Fórmula 1.

Se trata de una camioneta exclusiva, ya que sólo existen 11 unidades en México. La Cadillac Escalade-V edición Checo Pérez cuenta con un motor 6.2L supercargado, que le permite alcanzar una potencia de 682 caballos de fuerza, 653 libras-pie de torque con Dynamic Fuel Management y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan 4.7 segundos.

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Otro de sus detalles destacados es el "V-Mode", que con su toque rápido, el conductor puede ajustar el tacto de los frenos, el sonido del motor y controlar la dinámica de manejo y desempeño.En el exterior, la camioneta se ha presentado con dos tipos de carrocería: blanco y negro. Aquí mismo destacan elementos como sus rines de 24" (hechos de aluminio pulido con negro), emblemas exclusivos de la V-Series y sincronización en faros delanteros, traseros, luces de giro y luces de nivelación con LED.Por otro lado, su cabina ofrece un gran espacio para el confort y equipamiento a nivel del piloto mexicano: asientos de piel con una estética que recuerda al monoplaza, así como iluminación ambiental con 126 colores para acentuar el tablero central, las puertas delanteras y traseras.Como detalle extra, cada edición incluye 2 placas de autenticidad firmadas por "Checo" Pérez.Finalmente, la Escalade-V integra sistemas de seguridad avanzados, entre los que se encuentran alerta de colisión frontal con asistente de frenado; alerta lateral de peatones, ciclistas y vehículos; cámara 360º HD; frenado automático de emergencia; detección de peatones y freno frontal/trasero.De acuerdo con Cadillac, solamente se contemplan 11 unidades haciendo referencia al número que acompaña a Checo Pérez en los circuitos de la Fórmula 1.Y esa exclusividad también se refleja en su precio, que rondaría los $4,099,000. Y saldrá a la venta el próximo 20 de octubre.Sin duda, este vehículo refleja el impacto y el carácter que Checo Pérez ha dejado en el automovilismo. Al mismo tiempo, sus detalles lo convierten en una pieza soñada para los seguidores del mexicano.