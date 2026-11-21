¿Vendes autos eléctricos?; así debes registrarlos ante Semovi
El registro oficial busca brindar certeza jurídica y actualizar el padrón de vehículos eléctricos en la capital.
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Ante el incremento de vehículos eléctricos, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha establecido, mediante un ordenamiento oficial, que las unidades catalogadas como VEMEPE y VEP, destinadas a la distribución y comercialización, deben registrarse.
Semovi establece registro obligatorio para vehículos eléctricos en CDMX
Este proceso tiene por objetivo brindar certeza jurídica a los propietarios y compradores, así como fortalecer la seguridad vial y mantener actualizado el padrón de circulación.
Así que, si fabricas o distribuyes scooters, bicis eléctricas y otros vehículos del segmento, Autopistas te explica cómo hacer el procedimiento.
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¿Qué es un VEMEPE y un VEP?
De acuerdo con Semovi, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son aquellos que cuentan con un motor eléctrico, que tengan una potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW), y que superen una velocidad de 25 km/h tienen que ser registrados.
A su vez, se dividen en:
Tipo A: peso menor a 35 kilogramos
Tipo B: peso de entre 35 y 350 kilogramos
Por otra parte, un Vehículo Eléctrico Personal (VEP) es aquel que cuenta con un motor eléctrico de menos de 250 watts y que alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.
¿Cómo registrar un vehículo eléctrico si eres fabricante o distribuidor?
Si te dedicas fabricar o distribuir VEMEPE en la CDMX, estás obligado a realizar el Registro oficial de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal. Dicho trámite se hace en línea, por medio del enlace https://app.semovi.cdmx.gob.mx/vemepe/
Mientras que los requisitos son:
Correo electrónico
Identificación Oficial Vigente
Ficha técnica del vehículo a registrar
Fotografía del vehículo a registrar (perfil derecho)
Número de teléfono
Constancia de situación fiscal
¿Cómo registrar un VEMEPE?
Ahora sí, ya tienes los requisitos a la mano y hacer el registro es muy sencillo; aquí te dejamos los pasos enlistados por Semovi:
Entra al portal del Registro oficial de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal
Captura el RFC de la empresa o persona moral
Proporciona un correo electrónico
Registra tu número telefónico
Adjunta tu identificación oficial vigente
Adjunta tu Constancia de Situación Fiscal
Introduce la ficha técnica del vehículo que deseas registrar
Captura el Número de Identificación Vehicular (NIV) o número de serie
Adjunta la fotografía del vehículo
Sigue las indicaciones del portal para completar el registro
Finaliza con las instrucciones en pantalla, y listo
Cumple el procedimiento y ten tus unidades a la venta en regla.
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