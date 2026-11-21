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Ante el incremento de vehículos eléctricos, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha establecido, mediante un ordenamiento oficial, que las unidades catalogadas como VEMEPE y VEP, destinadas a la distribución y comercialización, deben registrarse.

Semovi establece registro obligatorio para vehículos eléctricos en CDMX

Este proceso tiene por objetivo brindar certeza jurídica a los propietarios y compradores, así como fortalecer la seguridad vial y mantener actualizado el padrón de circulación.

Así que, si fabricas o distribuyes scooters, bicis eléctricas y otros vehículos del segmento, Autopistas te explica cómo hacer el procedimiento.

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¿Qué es un VEMEPE y un VEP?

De acuerdo con Semovi, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son aquellos que cuentan con un motor eléctrico, que tengan una potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW), y que superen una velocidad de 25 km/h tienen que ser registrados.

A su vez, se dividen en:

Tipo A: peso menor a 35 kilogramos

Tipo B: peso de entre 35 y 350 kilogramos

Por otra parte, un Vehículo Eléctrico Personal (VEP) es aquel que cuenta con un motor eléctrico de menos de 250 watts y que alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

¿Cómo registrar un vehículo eléctrico si eres fabricante o distribuidor?

Si te dedicas fabricar o distribuir VEMEPE en la CDMX, estás obligado a realizar el Registro oficial de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal. Dicho trámite se hace en línea, por medio del enlace https://app.semovi.cdmx.gob.mx/vemepe/

Mientras que los requisitos son:

Correo electrónico

Identificación Oficial Vigente

Ficha técnica del vehículo a registrar

Fotografía del vehículo a registrar (perfil derecho)

Número de teléfono

Constancia de situación fiscal

¿Cómo registrar un VEMEPE?

Ahora sí, ya tienes los requisitos a la mano y hacer el registro es muy sencillo; aquí te dejamos los pasos enlistados por Semovi:

Entra al portal del Registro oficial de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal

Captura el RFC de la empresa o persona moral

Proporciona un correo electrónico

Registra tu número telefónico

Adjunta tu identificación oficial vigente

Adjunta tu Constancia de Situación Fiscal

Introduce la ficha técnica del vehículo que deseas registrar

Captura el Número de Identificación Vehicular (NIV) o número de serie

Adjunta la fotografía del vehículo

Sigue las indicaciones del portal para completar el registro

Finaliza con las instrucciones en pantalla, y listo

Cumple el procedimiento y ten tus unidades a la venta en regla.