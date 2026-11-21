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Una mujer que se vio involucrada en un accidente vial en donde perdió la vida un motociclista menor de edad, en hechos ocurridos en la colonia Quintas de la Hacienda, fue detenida por elementos de la Guardia Civil Municipal y se le remitió ante el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio por culpa.

Los oficiales de Peritos en hechos de tránsito pusieron a disposición a Perla "N", de 30 años, señalada de homicidio por culpa a causa del percance ocurrido la tarde del jueves en la colonia Quintas de la Hacienda.

De acuerdo con la mecánica del accidente, la mujer conducía un automóvil Suzuki Swift, modelo 2014, color negro con gris, y un motociclista de 17 años habrían impactado contra el carro por no ceder el paso, dejando daños materiales y lesiones de gravedad.

El menor fue atendido en el lugar por los paramédicos, siendo llevado de emergencia a un hospital a recibir atención médica pero por desgracia no resistió las heridas y finalmente perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos.

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Por lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, la conductora del vehículo fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará la responsabilidad de los involucrados en este hecho.