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Una queja por ruido en la colonia Tangamanga terminó en dos clausuras y un juicio de amparo. El gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en avenida Tatanacho, fue clausurado el 10 de noviembre por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que sostiene que el negocio carecía de licencia de funcionamiento. Las propietarias afirman que entregaron el respaldo vecinal que les solicitaron y que el municipio rechazó sus documentos sin explicarles el motivo. pulsoslp.com.mx

Cómo empezó el conflicto

La regidora María Eugenia Castro Anguiano dijo que el 15 de mayo recibió una queja por ruido desde temprana hora, respaldada por más de 15 firmas de vecinos cuyas viviendas colindan con el gimnasio.

La Dirección de Comercio Municipal también reportó quejas por cocheras bloqueadas y problemas de tránsito. Las propietarias sostienen que la inconformidad que les comunicaron inicialmente provenía de una sola vivienda y que instalaron una ventana antirruido para atenderla.

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Según el director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, el municipio realizó una primera clausura el 27 de mayo y concedió 45 días para que el gimnasio regularizara su situación. Las propietarias solicitaron después un permiso provisional por otros 90 días. Durante el trámite se hicieron dos consultas vecinales, el 11 y el 20 de agosto, que, según el funcionario, resultaron desfavorables para el establecimiento.

Las firmas que se disputan

Las dueñas afirman que reunieron 30 firmas favorables de 34 habitantes dentro de un radio de 100 metros. Comercio reconoce que recibió documentos de anuencia, aunque sostiene que éstos no sustituían la opinión técnica ni los requisitos municipales.

Castro Anguiano señaló que, según el artículo 21 del reglamento comercial, se requiere al menos 51% de respaldo vecinal. El alcalde Enrique Galindo, por su parte, dijo que faltaba el aval de siete familias colindantes.

Las cifras se refieren a grupos distintos: quienes firmaron la queja, quienes respaldaron al gimnasio dentro del radio señalado por sus dueñas y las familias colindantes mencionadas por el alcalde. En las declaraciones públicas sigue sin aclararse cuántas personas integraron el padrón de las consultas, a quiénes contó Comercio y con qué criterio valoró las firmas que presentó el negocio.

Qué pasó con el amparo

Comercio informó que el 28 de octubre declaró improcedente otorgar la licencia y ordenó la clausura. Las propietarias promovieron un amparo. Según el director, el juzgado negó la suspensión provisional el 30 de octubre y la definitiva el 9 de noviembre. Al día siguiente, el Ayuntamiento colocó los sellos.

Las empresarias sostienen que el juicio sigue abierto y que el juez no ordenó el cierre. Las negativas que reportó Comercio corresponden a las solicitudes de suspensión. El fondo del juicio es si el acto municipal impugnado debe quedar sin efecto.

Qué dicen las partes sobre una reapertura

Las propietarias denunciaron públicamente que autoridades les pidieron dejar de defenderse en redes a cambio de obtener la licencia.

La regidora negó haber favorecido a alguna de las partes y dijo que su intervención se limitó a turnar la queja vecinal.

Galindo respaldó a Castro Anguiano y afirmó que, para reabrir, el gimnasio tendría que mejorar el aislamiento acústico y cumplir con los requisitos de la licencia.

Comercio reportó reuniones por separado con las propietarias el 11 de noviembre y con vecinos el 12. Al 21 de noviembre.